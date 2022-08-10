Правоохоронці вилучили з посилки заборонені речовини

Спробу передати наркотики засудженому задокументували поліцейські Чорткiвського районного відділу поліції . Наркотики знайшли упродуктах, які намагалися передати до установи виконання покарань.

Про протиправне поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова. Під час огляду посилки, яка надійшла поштою одному ув’язнених, в цукрі виявили пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт злочину та вилучила речові докази. Їх скеровано експерту для дослідження.

За фактом незаконного пересилання наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 307 ККУ.

Тривають слідчі дії.