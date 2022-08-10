Поліцейські Тернопільщини застерігають громадян від шахрайств, пов’язаних із виплатами матеріальної допомоги

Шахраї створють пости у соцмережах, або розсилають повідомлення, у яких йдеться про виплату матеріальної допомоги пенсіонерам та вимушеним переселенцям. Люди, бажаючи отримати компенсації, втрачають кошти з власних рахунків.

У таку аферу потрапила мешканка Зборівщини Жінка в мережі побачила посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. Виконала всі вказівки, ввела персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Як результат – втратила увесь залишок з картки. Вісім тисяч гривень заробив невідомий зловмисник.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські закликають громадян бути пильними та радить отримувати інформацію, особливо щодо фінансових виплат, слід лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Також слід пам’ятати, що не варто переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

Якщо ж фінансову інформацію розголошено, слід негайно звернутися до банку й заблокувати картку.