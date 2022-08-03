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Бучацькі поліцейські викрили жителя Івано-Франківська у крадіжці меду

Категорія: Кримінал

honey-4919959_1920До співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від жителя одного із сіл  Монастириської громади про те, що з його будинку викрали близько 25 літрів меду.

За словами потерпілого, вдень його не було вдома, коли повернувся ввечері виявив крадіжку. У протиправному чоловік запідозрив свого 38-річного сина, який проживає у Івано-Франківську.  Напередодні він гостював у нього вдома. Чоловік сам намагався зв’язатися з родичем, проте той на зв’язок не виходив.

Поліцейські встановили місцеперебування сина потерпілого. Чоловік зізнався,  що виніс з будинку батька мед, аби підзаробити. Крадене продав на ринку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Триває досудове розслідування.

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