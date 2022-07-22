У Тернополі запрацювали поліцейські велосипедні патрулі

На чергування у парки обласного центру заступили велопатрулі. Вони стежитимуть за охороною громадського порядку, аби містяни могли почуватися в безпеці.

За словами заступника начальника відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергія Вишовського, у літній період багато людей відпочивають на території парків. Тому перші велопатрулі запустили саме у паркових зонах.

Основна перевага велопатрулів – це оперативність та мобільність. Патрульні зможуть проїхати на велосипеді туди, де автівкою дістатися буде складно. Щодня на велопатрулювання заступатиме шість поліцейських – три екіпажі по дві людини. Вони пройшли спеціальний відбір та оснащені всім необхідним для роботи.

«Наші завдання – це патрулювання, виявлення адміністративних правопорушень, проведення профілактичних бесід з громадянами, перевірка документів у підозрілих осіб та своєчасне прибуття на допомогу будь-якому громадянину, який цього потребує», – розповідає дільничний офіцер поліції Тернопільського райуправління поліції Роман Йопа.

Поліцейські патрулюватимуть на велосипедах вдень – з 12 до 20 години, а в нічний час на службу заступатимуть піші наряди. Двоколісники для потреб поліції закупили за кошти місцевого бюджету.

«Велопатрулі зроблять наше місто більш безпечним та допоможуть поліції ефективніше виконувати покладені на них обов’язки», – зауважує міський голова Тернополя Сергій Надал.

Після інструктажу поліцейські виїхали на маршрути.