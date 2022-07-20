MRIYA об’єднала людей у боротьбі з окупантом у медіапросторі

Кіберполіцейських, програмістів та волонтерів об’єднала боротьба з російськими фейковими новинами та дезінформацією. З початку війни в Ураїні запрацювала екосистема “Мрія”, учасники якої роблять усе можливе, аби протидіяти кремлівським пропагандистам.

За час війни до “Мрії” долучилося понад 215 тисяч людей, які ведуть боротьбу в медіапросторі.

“До її системи входить канал «StopRussia | MRIYA», бот для блокування ресурсів та бот “Народний месник” в який можна повідомляти інформацію про переміщення окупантів, – розповідає старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ Роман Свірський. – Щоб долучитися до боротьби, вистачає мати телефон, комп’ютер та обліковий запис в месенджері Telegram”.

Від початку війни кіберполіцейські спільно із волонтерами заблокували понад 4200 ресурсів, які розповсюджували брехливу та фейкову інформацію про діяльність росіян на території України.

До каналу MRIYA може долучитися кожен, адже війна це не лише винищування ворога в зоні бойових дій, але й блокування його інтернет-ресурсів та зупинка проросійської пропаганди.

Стати бійцем інформаційного простору можна, ввівши у месенджері Telegram «StopRussia | MRIYA» або “Народний месник”. Не будьте байдужими – об’єднуйтеся заради перемоги!