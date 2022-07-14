Засудженій киянці родичка в колонію передала наркотики

Два поліетиленових прозорих пакетика з білою попрошкоподібною речовиною виявили та вилучили працівники Збаразької виправної колонії. Про заборонені речовини охорона повідомила працівників поліції.

Як з’ясувалося у ході розслідування, наркотики надійшли поштою на ім’я однієї із засуджених. Жінка позбавлена волі на п’ять років за майнові злочини.

Передачу їй з столиці надіслала родичка. Проте до адресата наркотики не дійшли. Їх виявили під час перевірки посилок та відправили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт слідчі відділення поліції №4 Збаража внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) ККУ.