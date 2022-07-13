У Тернополі експедитор обікрав роботодавця

Майже 70 тисяч гривень привласнив працівник однієї з торгових компаній області. Чоловік близько місяця тому влаштувався на роботу. З ним винаймачі уклали офіційний договір про працевлаштування. В обов’язки чоловіка входило розвозити товари по магазинах.

За словами роботодавця, працівник вийшов 7 липня на роботу. Разом з водієм та ще одним експедитором об’їхав усі точки. Гроші збирав особисто. Здати їх зобов’язувався того ж дня. Проте на роботу він не повернувся, а наступного ранку його мобільний був уже вимкнутий.

Із заявою про злочин потерпілі звернулися до поліції. Правоохоронці встановлюють місцеперебування підозрюваного. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.