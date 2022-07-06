У ЄС планують розширити можливості користування українським посвідченням водія

За перші десять тижнів війни понад 5 мільйонів українців покинули Україну. Більшість з них шукали

притулок у країнах Європейського союзу. Наші громадяни відчули там велику підтримку і відчувають її зараз.

«Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію для подальшого затвердження Європейським

Парламентом і Радою, яка дозволить українцям, що отримають тимчасовий чи належний захист в країнах Європейського Союзу, користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом і навіть у разі закінчення терміну його дії. Це актуальне для посвідчень, виданих вперше з терміном дії 2 роки», – розповідає начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Святослав Вишневський.

Отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка Європейського Союзу у разі втрати чи крадіжки українського посвідчення водія.

Для можливості цієї реалізації у співпраці з європейськими колегами напрацьовано механізм підтвердження дійсності українських посвідчень водія шляхом здійснення компетентними органами країн ЄС онлайн перевірки з використанням сайту Головного сервісного центру МВС або даних на Порталі «Дія».

Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбук.