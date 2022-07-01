Любов та ревнощі підштовхнули чоловіка на злочин

Про підпалене авто надійшло повідомлення 30 червня о 3:20 ранку. Додзвонювач повідомив, що до нього на подвір’я зайшли невідомі та підпалили ВАЗ 2103. На місце злочину виїжджали рятувальники та слідчо-оперативна група.

Потерпілий розповів, що здогадується, хто міг підпалити транспортний засіб. Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники відділення поліції №1 Тернополя встановили і особу палія, і його місцеперебування.

Як з’ясувалося у ході слідства, підозрюваний неодноразово вимагав залишити дівчину інакше погрожував спаленням авто. Погрози втілив в ніч з середи на четвер.

Вночі зайшов на подвір’я та запальничкою підпалив пластмасовий передній підкрильник. Автівка розгорілася. Сума збитків наразі невідома. Підозрюваний у скоєному зізнався . Йому слідчі інкримінують ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах). Триває слідство.