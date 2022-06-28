Працівники підрозділів служби «102» пройшли тренінг для оперативного реагування на звернення дітей у воєнний період

Навчальний курс на тему» Ефективне реагування під час війни на звернення дітей з особливою увагою до постраждалих від домашнього насильства» пройшли співробітники лінії 102 та чергових служб ГУНП в Тернопільській області. Захід відбувся за сприяння Консультативної місії ОБСЄ.

Два дні працівники поліції разом із менеджерами проектів Консультативної місії, представниками ГО «Ла Страда Україна» та психологами навчалися особливостей телефонного спілкування з дітьми різних вікових категорій, які постраждали від різного роду насильства.

Присутні обговорили причини та прояви булінгу і насильства , вивчали алгоритми реагування на такі виклики у воєнний період. Під час практичних занять учасники тренінгу відпрацювали навички ідентифікації постраждалих дітей, як отримати від них детальну інформацію про подію, розглянули складнощі опрацювання таких повідомлень на окупованих територіях.

Окремо лектори звернули увагу і на професійне вигорання працівників чергових служб у режимі підвищених навантажень. Відтак, працівники диспетчерської та чергових служб спілкувалися із психологами задля підтримання емоційної рівноваги і профілактики проблемних ситуацій у професійній діяльності.

Керівник Нацполіції краю Олександр Богомол подякував залученим експертам за опанування нових навичок в роботі операторів. Він зазначив, що кожна порада, кожне практичне заняття удосконалює роботу служби «102».

Усі учасники курсів отримали відповідні сертифікати, що підтверджують підвищення їх кваліфікації.