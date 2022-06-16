Теребовлянські поліцейські затримали жителя громади за незаконне заволодіння транспортним засобом

Зловмисник скористався тим, що водій не замкнув авто та залишив ключі в замку запалювання. Проте далеко заїхати не вдалося – машина зламалася.

До співробітників Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя Теребовлі про те, що невідома особа заволоділа його автомобілем марки «FIAT Doblo». Потерпілий розповів, що ввечері залишив автівку по подвір’ї свого господарства, а під ранок її вже не було.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили автомобіль у несправному стані в полі. Вже невдовзі правоохоронці встановили особу крадія. Причетним до незаконного заволодіння транспортом виявився 28-річний житель Теребовлянської громади. Чоловік раніше був судимий за схожі злочини.

Зловмисника затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують частину 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.