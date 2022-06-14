Поліцейські застерігають: не розголошуйте нікому реквізити банківських карток та коди, які надходять на телефон

Оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства, пов’язаного з крадіжкою грошей з банківської картки, проводять співробітники Ланівецького відділення поліції

До поліцейських надійшло повідомлення від 49-річної жительки Вишнівецької селищної громади про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами з платіжної картки. Загальна сума – майже 9 000 гривень.

За словами потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, який представився співробітником служби безпеки банку. Повідомив, що картка жінки заблокована і для того, щоб вберегти кошти, необхідно провести деякі операції. Заявниця повірила співрозмовнику, продиктувала йому SMS-код, який прийшов їй на мобільний. Як результат, з її картки аферист зняв усі гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають жителів краю від таких афер. Основна порада – не розголошуйте жодних реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять вам на мобільний телефон. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють телефоном начебто із банку. Зателефонуйте до фінансової установи за номером, вказаним на звороті картки.

Ніколи не встановлюйте жодних програм чи застосунків з функціоналом віддаленого доступу на прохання банківських співробітників. За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку.