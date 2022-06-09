Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував магазин у Тернополі

Одягнутися безплатно вирішив житель обласного центру. Чоловік, зайшовши до примірочної, одягнув на себе нові речі, та пішов додому. Зникнення речей виявили працівники магазину під час ревізії та моніторингу відео з камер спостережень. Збитки вони оцінили майже у дві тисячі гривень.

Знайти зловмисника допомогли працівники карної поліції Тернопільського райуправління. Злодієм виявився раніше судимий за майнові злочини 32-річний місцевий житель. У скоєному він зізнався, коли до нього прийшли правоохоронці.

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та очікує на оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Грабіж в умовах воєнного часу карається позбавленням волі на 8 років.