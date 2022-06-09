Бучацькі поліцейські викрили місцевого жителя у незаконному видобуванні гравію

Співробітники відділення поліції №2 (м. Бучач) виявили 52-річного жителя Коропецької громади, який незаконно видобував корисні копалини у межах Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Чоловік видобував піщано-гравійну суміш з берега річки Дністер поблизу села Горигляди. Відповідних дозвільних документів на такий вид діяльності у нього не було. Крадене планував вивести та використати на господарстві. Однак, його намірам перешкодили працівники сектору превентивної діяльності.

Правоохоронці вилучили транспорт і незаконно видобутий вантаж та помістили на майданчик тимчасового тримання.

Відомості про подію слідчі внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 240 ККУ (незаконне видобування корисних копалин, вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду).