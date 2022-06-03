Жертвою шахрая стала переселенка з Дніпра

Довіра, доброта та небайдужість стали причиною того, що уродженка Дніпра, яка тимчасово мешкає в Гусятині, потрапила в пастку шахрая.

1 червня до неї зателефонував чоловік та представився знайомим. Він розповів, що пішов у Збройні сили і під час одного з боїв його поранило. Наразі перебуває в київській лікарні. Грошей на лікування не вистачає. Попросив 1800 гривень, аби “подякувати” лікареві за проведені операції.

Жінка погодилася перекинути на вказаний рахунок гроші, а за деякий час перетелефонувала “знайомому” і запиталася чи вистачає. Як результат – перевела ще кілька тисяч. В загальному віддала “на лікування” 5200 гривень.

Про пораненого товариша розповіла знайомому, який і запідозрив махінації. Жінка через соцмережі зв’язалася із тим, якому начебто перекидала гроші, і зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Потерпіла стверджує, що голос дійсно був схожий.

Номери, з яких їй телефонували, уже були відключені. Потерпіла звернулася за допомогою до працівників Гусятинського відділення поліції.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно з ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Встановлюють оперативники звідки надійшов дзвінок і куди пішли гроші.