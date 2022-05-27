Чортківські поліцейські встановили причетність жителя району до крадіжки з будинку

До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя одного із сіл про те, що невідома особа викрала з його помешкання 400 американських доларів.

Виїхавши на місце події, слідів проникнення в будинок сторонніх осіб правоохоронці не виявили. Поліцейські перевірили людей, які напередодні були в будинку. У ході розшукових заходів оперативники встановили, що до злодійства причетний 47-річний односельчанин потерпілого. Частину крадених коштів він встиг витратити, решту у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.