Чортківські поліцейські викрили жителя району у крадіжці пального

Крадене дизельне паливо зловмисник розлив по каністрах та продав. За вчинений злочин йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя району про те, що з його господарства викрали 180 літрів дизпалива.

За словами чоловіка, невідома особа вночі проникла на його подвір’я та злила паливо з баку трактора.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 49-річний односельчанин потерпілого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.