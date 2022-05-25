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На Тернопільщині відновили роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху

Категорія: Кримінал

dtpПеревищення швидкості – одна із найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. За чотири місяці на дорогах області через недотримання швидкісного режиму поліцейські зафіксували майже 200 аварій.

Задля стабілізації ситуації з 16 травня на території Тернопільщини відновили роботу камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які були вимкнені з початку війни. У Тернополі таких камер працює п’ять: на проспекті Степана Бандери, на вулиці Степана Будного, Протасевича та дві – на проспекті Злуки.

«Перед камерами встановлені відповідні знаки, які інформують водіїв, що надалі фіксація порушень правил дорожнього руху буде здійснюватися в автоматичному режимі», – розповідає інспектор пресслужби управління патрульної поліції в Тернопільській області Катерина Метельська.
Поліцейські нагадують, що в населеному пункті встановлено обмеження швидкості в межах 50 км/год. За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год водіям доведеться сплатити 340 гривень штрафу, а більш ніж на 50 км/год. –1700 гривень.

Окрім камер автоматичної фіксації патрульні контролюють дотримання швидкісного режиму за допомогою лазерних пристроїв TruCAM. Загалом їх на автодорогах області є п’ять.

«Патрульна поліція здійснює фіксацію порушень ПДР приладами TruCAM на аварійно небезпечних ділянках та в місцях значної концентрації ДТП, – зазначає старший інспектор відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в області Ігор Ракочий. – Війна – не привід забувати про дотримання правил дорожнього руху. Перевищення швидкості – одна із основних причин ДТП з травмованими і потерпілими».

Планується, що невдовзі в області буде встановлено ще сім камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Поліцейські вкотре закликають водіїв та пішоходів не нехтувати безпекою на дорозі та бути обережними.

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