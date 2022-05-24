Оперативники встановили зловмисницю, яка вчинила дві крадіжки з під’їзду багатоповерхівки у Тернополі

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло одразу два повідомлення від жителів однієї із багатоповерхівки, що в центрі міста. Вночі невідома особа проникла до їхнього під’їзду та шляхом вільного доступу винесла їхнє майно, яке вони зберігали на сходовій клітці.

Як встановили правоохоронці, у одного потерпілого викрали дороговартісні запчастини до велосипеда, у ще однієї заявниці – дитячий візочок.

У ході розшукових заходів оперативники встановили, що до крадіжок причетна 31-річна жителька обласного центру. Вона вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

Дитячий візочок у неї вилучили, а запчастини до двоколісника вона встигла продати. За обома фактами розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянки кваліфікують за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Оперативники також перевіряють причетність фігурантки до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Жителям області поліцейські радять не залишати своє майно без належного нагляду. Найнадійніше зберігати візочки, велосипеди та інші речі їх у квартирі, будинку чи в гаражі.