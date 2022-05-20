До уваги абітурієнтів: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання

Війна внесла корективи в роботу Харківського національного університету внутрішніх справ. Навчальний заклад був вимушений перемістити свої факультети на безпечніші території.

Цьогоріч набір абітурієнтів до вишу буде здійснюватися у трьох містах – Вінниці, Кам’янець-Подільському та Кременчуці. Розповісти про особливості вступної кампанії 2022 року до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завітав декан факультету №1 Олександр Музичук.

Факультет №1 Харківського національного університету внутрішніх справ відтепер базується у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Тут здійснюють підготовку фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції за двома спеціальностями: «право» та «правоохоронна діяльність».

«Ми готуємо слідчих та спеціалістів-криміналістів. Бюджетних місць в цьому році двісті: 150 – на спеціальність «право» та 50 – на «правоохоронну діяльність». Також ми набираємо 30 осіб в магістратуру», – зазначає декан факультету №1 Олександр Музичук.

Харківський національний університет внутрішніх справ – один із провідних вищих навчальних закладів системи МВС. За роки функціонування вишу з його стін вийшли тисячі висококваліфікованих фахівців, які займають керівні посади в офісі президента, органах державної влади, прокуратурі, судах та Національній поліції України.

Серед випускників університету – начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

На новому місці факультет №1 налагоджує освітній процес та активно готується до вступної кампанії.

«Факультет №1 запрошує випускників Тернопільщини вступати до нашого навчального закладу. У процесі навчання ви отримаєте уміння та навички, які зможете успішно реалізувати у практичній діяльності та які сприятимуть вашому кар’єрному зростанню», – зауважує декан факультету №1.

Термін навчання на факультеті – 4 роки. Вступники, які пройдуть конкурсний відбір, стають курсантами, їх забезпечують безкоштовним проживанням, харчуванням та форменим одягом.

Більш детальну інформацію про умови вступу до Харківського національного університету внутрішніх справ можна отримати, звернувшись у сектор організації відбору управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль вулиця Галицька, 40 або за номерами телефонів: 067-653-45-93, 067-653-77-28.