У Тернополі в сімейного дебошира поліцейські вилучили коноплю

Виїхавши на виклик про сімейне насилля, правоохоронці виявили у 45-річного жителя Тернополя 35 кущів, зовні схожих на рослини конопель.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 76-річної пенсіонерки про те, що її син скандалить і погрожує їй розправою. Виїхавши на місце події, правоохоронці виявили 45-річного жителя Тернополя, який поводився агресивно щодо своєї матері.

З’ясувалося, родичі проживають удвох. Чоловік перебуває на обліку в поліції за вчинення домашнього насильства.

У ході спілкування з дебоширом, увагу поліцейських привернули рослини, які господар вирощував у горщиках на балконі. 35 кущів, схожих на коноплю, вилучили та направили на експертизу.

Відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 ККУ Посів або вирощування снотворного маку чи конопель . Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Також на чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – домашнє насильство.