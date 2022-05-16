Поліцейські затримали жителя Житомира за вчинення магазинної крадіжки

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від охоронця торгового центру про те, що невідома особа винесла із магазину спортивних товарів одяг, не розрахувавшись. Сума збитків – понад 1600 гривень.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився неодноразово судимий 43-річний мешканець Житомира, який наразі проживає у Тернополі. Крадені речі у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 ККУ (закінчений замах на таємне викрадення майна).

Вирішується питання про оголошення жителю Житомира підозри.

До обрання запобіжного зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання згідно статті 208 КПК. Оперативники також перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших злочинів на території Тернополя.