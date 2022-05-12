Українське захоплення мистецтвом для підтримки захисників країни

7 травня в місті Вроцлав Республіки Польща відбувся благодійний захід-аукціон на підтримку Збройних сил України «Крихта щастя», який організували друзі-побратими поляки Adam Malec та Peter Leszek Zjawiony. Метою заходу був збір коштів для допомоги 44 артилерійській бригаді м.Тернопіль в закупівлі автотранспорту.

У заході взяли участь джазове тріо Прухніцкі/Олейник/Ярош, Вроцлавський акустичний дует Lisie Wibracje, Вроцлавський блюзовий гурт Second Line та український гурт з Тернополя TaRuta, які презентували учасникам заходу українську музику, українську патріотичну пісню.

До благодійного заходу долучилась начальниця служби інформаційно-аналітичної роботи територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області підполковник Служби судової охорони Оксана Старощук. Її чоловік та брат перебувають на фронті. Вона подарувала дві свої картини для благодійного заходу.

Полотно Оксани «Російський військовий корабль» придбав організатор благодійного заходу, а полотно «Українські маки» - сімейна пара з Польщі. Тепер ці кошти, а це 10 тис. злотих, підуть на закупівлю транспорту для 44 артилерійської бригади.

З початку війни Оксана Старощук приєдналася до волонтерської допомоги захисникам України, в яких служать брат, чоловік, знайомі. Маючи друзів, які зараз перебувають за кордоном, вона сформувала унікальну волонтерську групу однодумців, які, не жаліючи власного часу та коштів, допомагають купувати, організовувати, доставляти допомогу до захисників країни на передову.

ЇЇ полотна, а також полотна тернопільського художника Рустама Довлатова зараз можна побачити у Кракові. За кошти, отримані від їх продажу, купується захисникам країни військова амуніція, взуття, продукти та речі, які вони потребують.

«Щодня українські захисники миру та країни ризикують своїми життя оберігаючи наш спокій. І наша підтримка їм потрібна, це наш обов’язок, ми не можемо відсторонитися і залишити їх на одинці з ворогом. Російські війська це монстри, які знищують все живе. А війна не закінчилася і лише всі разом ми здобудемо перемогу», – зазначає Оксана.