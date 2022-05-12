ДТП з летальним випадком на Тернопільщині зареєстрували слідчі

15 автопригод з летальними наслідками трапилися на дорогах Тернополя та області за час війни, з 24 лютого по 11 травня. У них загинуло 18 людей.

Жертвою дорожньо-транспортної пригоди стала і жителька Херсона. Жінка, 1973 року народження, потрапила в аварію 11 травня близько 20:00. Вона, керуючи автомобілем TOYOTA Land Cruiser, рухаючись трасою «Тернопіль-Львів Рава-Руська» в напрямку Тернополя, не впоралася з керуванням.

Як результат – автівку занесло, вона виїхала за межі дороги в кювет. Зупинило іномарку дерево. В результаті удару жінка загинула на місці нещастя. Пасажирів в салоні авто не було.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.