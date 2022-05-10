Безпека в громаді: на Тернопільщині розпочала роботу ще одна поліцейська станція

Поліцейська станція запрацювала на території Білецької громади Тернопільського району. Її відкрили у селі Плотича.

Облаштування станції стало можливим завдяки сприянню місцевої влади. За словами голови Білецької громади Дмитра Малика, відкриття поліцейської станції – це змога для місцевих жителів отримувати оперативну та професійну допомогу в будь-який час доби.

«Я думаю люди будуть задоволені, вони зможуть в будь-який момент звертатися та оперативно отримати реагування на своє звернення», – зауважує Дмитро Малик.

На поліцейській станції працюватимуть двоє дільничних офіцерів поліції. В їх підпорядкуванні будуть усі села Білецької громади, а це – 10 населених пунктів, в яких проживає понад десять тисяч осіб. Роботи вистачатиме, але старший дільничний Юрій Яржемський, впевнений, що вони впораються зі своїми обов’язками.

Основні завдання поліцейських: забезпечення публічної безпеки, своєчасне реагування на повідомлення громадян та запобігання вчиненню правопорушень на території громади.

Обоє дільничних офіцерів, які працюватимуть на поліцейській станції, вже понад рік обслуговують Білецьку громаду та в подальшому мають намір подати свої кандидатури на посади поліцейського офіцера громади. На даний час на Тернопільщині функціонує 40 поліцейських станцій.