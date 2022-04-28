Поліцейські встановлюють особу жінки, яка побила тернополянку за невдало припарковану автівку

Припаркований в дворі чужого будинку автомобіль став причиною конфлікту між двома жінками. Дізнавачі встановлюють обставини інциденту.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 26-річної жительки обласного центру про те, що невідома жінка нанесла їй тілесні ушкодження.

Зі слів потерпілої, вона ненадовго залишила автівку в одному із дворів багатоповерхівки в центрі міста. Коли виїжджала, по вікнах її машини почала стукати невідома жінка і кричати, що вона припаркувалася на чужій території. Відтак незнайомка накинулася на тернополянку та завдала їй удари в обличчя та голову. Потерпілій видано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

На даний час поліцейські опитують свідків та встановлюють особу жінки, яка спричинила тілесні ушкодження тернополянці.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.