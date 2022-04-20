Кіберполіцейські застерігають: при оформленні допомоги від держави не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах

Війна не завада шахраям: навіть у такий час вони знаходять безліч способів, щоб підзаробити на довірливих громадянах. Все частіше жертвами їхніх афер стають внутрішньо переміщені особи, які хочуть оформити соціальні виплати від держави. Шахрайство полягає в тому, що люди знаходять в месенджерах посилання, де можна отримати виплати для переселенців за допомогою послуги «єПідтримка». Переходять за ним і потрапляють на шахрайські сайти, які візуально схожі на сайти справжніх фінансових установ. Потерпілі вводять особисті дані і після авторизації з їхніх рахунків зникають кошти.

Як зазначає старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський, на шахрайських веб-ресурсах відсутні усі послуги, які надає банк, та не працює служба підтримки.

Останній такий випадок зареєстрували поліцейські у Кременеці. Потерпіла – мешканка Херсонської області. Жінка перейшла за сумнівним посиланням, після чого з двох її карток незаконно списали гроші – загальна сума понад 21 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Кіберполіцейські радять громадянам для того, щоб уберегтися від таких шахрайств не переходьте за підозрілими посиланнями, не довіряйте рекламним повідомленням, у жодному разі не вводьте будь-яку персональну інформацію.

Якщо ви все ж вказали особисті дані на невідомому вам ресурсі, негайно телефонуйте у службу підтримки банку з метою блокування картки та повідомляйте про такі випадки у поліцію.