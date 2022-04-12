Комендантська година: поліцейські звертаються до громадян дотримуватися встановлених обмежень

Комендантська година діє на території Тернопільщини з 22.00 до 6 ранку. У цей період громадянам забороняється перебувати на вулицях без нагальної потреби, а також пересуватися власним транспортом.

Заборона стосується всіх суб’єктів, які надають послуги з перевезення пасажирів, зокрема таксі. Підприємства, які працюють під час комендантської години, та здійснюють перевезення своїх працівників, повинні подати до Тернопільської військової адміністрації список транспортних засобів, номерних знаків, а також години, у які вони будуть курсувати. Там їм видадуть відповідний лист про право їздити у комендантську годину.

Усі працівники тих чи інших структур, підприємств, які працюють у нічний період, повинні мати посвідчення або відповідні документи з місця роботи.

Такі заходи безпеки спрямовані на безпеку жителів краю. Порушників комендантської години співробітники поліції скеровуватимуть до військкоматів.