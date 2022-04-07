Тернопільські правоохоронці вилучили у жителя Кіровоградщини понад 150 закладок з психотропними речовинами

Мешканця Кіровоградщини, який займався незаконним розповсюдженням так званих закладок з психотропними речовинами на вулицях міста Тернополя, виявили співробітники територіального управління служби судової охорони.

Під час патрулювання судові охоронці помітили чоловіка, який підозріло поводився. Документів у незнайомця не було і він постійно плутався у розмові. Під час поверхневої перевірки співробітники судової охорони виявили у нього 36 згортків з речовиною, схожою на психотропну. Також неподалік знайшли ще 5 пакунків, які він вже встиг розставити.

На місце події також виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 29-річний житель Кіровоградської області.

З’ясувалося, чоловік нещодавно переїхав до Тернополя, аби підзаробити. Він співпрацював з крамницями з продажу психотропних речовин та розповсюджував їх по районах Тернополя через «закладки».

Під час санкціонованого обшуку за його місцем проживання правоохоронці знайшли 122 закладки із забороненими речовинами. Працівники поліції вилучили все виявлене та відправили на експертне дослідження.

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 ККУ (незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів). За вчинене чоловіку може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі.