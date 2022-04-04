39-й день повномасштабної війни росії проти України: про ситуацію на Тернопільщині розповіли керівники області

Про обстановку на території краю та події, які відбулися у неділю, 3 квітня, розповіли на брифінгу керівники Тернопільщини.

За словами начальника обласної поліції Олександра Богомола, правоохоронці продовжують нести службу в посиленому варіанті. Усі об’єкти критичної інфраструктури перебувають під охороною.

3 квітня над Тернопільщиною зафіксували кілька ракет, спрямованих на об’єкти інфраструктур обласного центру. Наразі слідчі, вибухотехніки спільно з працівниками ДСНС оглядають територію, документують наслідки.

Поліцейські звертаються до громадян повідомляти про дрони на лінію “102″ або найближчі наряди поліції.

Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно спускатися в укриття – на цьому наголосили усі спікери брифінгу.