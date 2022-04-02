Покупки через інтернет: не забувайте про правила безпеки та не переходьте за сумнівними посиланнями

У шахрайську пастку потрапив 41-річний житель обласного центру. Чоловік хотів придбати військову амуніцію, а натомість у нього з банківської картки викрали понад 5 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, чоловік на одному із сайтів знайшов оголошення з необхідним йому товаром. Зв’язався з продавцем, який скинув тернополянину посилання, яке необхідно було заповнити для відправки. Потерпілий перейшов за отриманим посиланням та, ймовірно, ввів дані своєї банківської картки.

У результаті таких маніпуляцій з його «електронного гаманця» викрали гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статі 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області бути обережними при купівлі товарів через мережу. Шукайте перевірених продавців, послугами яких користувалися ваші знайомі. Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто та здійснюйте оплату після отримання товару.

Не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче, не вводьте дані вашої банківської картки – це конференційна інформація.