Телефонний шахрай викрав з кредитної картки жительки Борщівської громади понад 16 тисяч гривень

Потерпіла хотіла допомогти зібрати гроші на потреби Збройних сил України, натомість сама потрапила у шахрайську пастку. Співробітники Борщівського відділення поліції встановлюють обставини афери.

За словами потерпілої, вона розмістила оголошення в соціальній мережі про збір коштів на потреби захисників. Майже одразу до неї зателефонував незнайомець та попросив номер картки для перерахунку грошей.

Через деякий час це й же чоловік знову зателефонував до жінки, мовляв йому чомусь не виходить провести платіж та попросив номер іншого рахунку. Потерпіла надала зловмиснику номер своєї кредитної картки. Відтак він попросив її піти до терміналу і активувати картку, аби він зміг перекинути туди гроші. Весь цей час шахрай тримав зв’язок із своєю жертвою, не дав їй покласти слухавку та сказав, що потрібно вводити на терміналі. Внаслідок таких маніпуляцій з рахунку жінки зникло понад 16 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці радять жителям області не довіряти телефонним незнайомцями, коли йдеться про будь-які операції з банківськими картками. Аби переказати гроші на картку, до-статньо 16-значного номера. Ви також можете вказати прізвище та ім’я власника «електронного гаманця» (але це не обов’язково). Жодних інших даних повідомляти не можна. Тим паче, не варто йти до терміналу і виконувати будь-які вказівки шахраїв.