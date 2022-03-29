Слідчі Тернополя скерували до суду провадження щодо діяльності злочинної групи, яка реалізовувала наркотики

Діяльність інтернет-магазину, який працював у телеграм-каналі, виявили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ. Ще на початку 2019 року тернополянин вирішив відкрити власний бізнес із продажу канабісу, психотропних речовин та псилоцину.

Рекламу нароктичних засобів та психотропних речовин він розміщував у телеграм-каналі. Там само можна було знайти оголошення про набір працівників, а саме «кур’єрів» та «складменів». Працював шляхом закладок. Посиланнями на інтернет-канали обписував фасади будівель Тернополя.

Спочатку працював сам, а коли бізнес почав приносити стабільні прибутки, найняв помічників. Кожен обслуговував свій мікрорайон. Був у них оператор, який в переписках вирішував будь-які проблеми та координував роботу між закладчиками, а також людина, яка отримувала на своє ім’я товар, фасувала його та передавала кур’єрам.

В день хлопці розвозили від 50 до 100 закладок. В місяць такий бізнес приносив “чистими” 250-300 тисяч гривень прибутку.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці здійснили кілька закупок, задокументували сто епізодів та провели одночасно чотирнадцять обшуків під час яких вилучили понад півкілограма наркотичної речовини на суму більш як 200 тисяч гривень. Усе це проходило під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.

Організатора та спільників затримали. Їм оголосили підозру згідно із статтею статтею 307 частина 2 ККУ. Кримінальне провадження слідчі завершили та скерували до суду.