Тернопільські оперативники затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на мешканця Києва

Поліцейські також встановили, що зловмисник діяв не сам, його спільника розшукують. За розбій, вчинений в умовах воєнного стану, правопорушникам може загрожувати від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 30-річний мешканець Києва. Зі слів чоловіка, двоє невідомих осіб побили його та відібрали мобільний телефон і документи.

Як з’ясувалося, потерпілий йшов у підземному переході, де на нього зненацька ззаду напали двоє чоловіків. Вони збили його з ніг та почали наносити удари руками і ногами. Злякали зловмисників випадкові перехожі, побачивши яких, вони кинулися тікати.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили місцезнаходження одного із нападників та затримали його відповідно до статті 208 КПК. Ним виявився раніше неодноразово судимий 35-річний житель обласного центру. У нього вилучили майно потерпілого. Ще одного учасника злочину правоохоронці розшукують.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 4 статті 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.