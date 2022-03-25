Житель Луганщини керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння

Літрову пляшку з зеленою речовиною, схожою на марихуану, виявили працівники поліції під час поверхневої перевірки автомобіля на одному із блокпостів Тернопільщини. Уродженець Луганської області, 1978 року народження, керував автомобілем Toyota FJ Cruiser.

При спілкуванні з переселенцем правоохоронці запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Проте проходити медогляд чоловік відмовився.

Невідому речовину направили на експертизу, а автівку вилучили. Наразі вирішується питання про передачу іномарки Збройним Силам України.

Щодо порушника, то він відповідатиме у суді згідно статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Триває слідство.