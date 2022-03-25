Поліцейські звертаються до батьків систематично нагадувати дітям правила безпечної поведінки

Посилити контроль за дітьми, подбати про їхню безпеку та постійно обговорювати з ними порядок дій в екстрених ситуаціях – основне завдання батьків в умовах сьогодення.

Намагайтеся не залишати дітей вдома самих на тривалий час. У разі, якщо це доведеться зробити, поясніть малечі, що є речі, які робити не можна за жодних обставин. Наприклад: відчиняти двері незнайомцям, розповідати третім особам, що вони самі вдома, гратися з електропобутовими приладами та газовою плитою.

Залиште дитині список важливих номерів телефонів (родини, близьких, сусідів тощо), до яких можна подзвонити в екстрених ситуаціях.

Обговорюйте з дитиною порядок дій при повітряній тривозі. Також домовтеся та навчіть їх, де вона може зустрітися з вами або іншими родичами, де переховуватися, якщо буде втрачено мобільний зв’язок. Намагайтеся постійно тримати зв’язок з дитиною.

Накажіть дітям бути обережними при виявленні підозрілих предметів та не торкатися їх, адже вони можуть нести небезпеку.

Бережіть, оберігайте один одного. Це зараз так важливо.

У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте на лінію 102 або за номером телефону 067-673-6569.