Люди, котрі прибули з місць бойових дій і потерпіли чи стали очевидцями злочинів, вчинених військовими росії, можуть надати покази слідчим поліції

Платформи для збирання інформації щодо злочинів, вчинених агресором, створені багатьма правоохоронними органами. Слідчі поліції допомагатимуть у зборі показів потерпілих чи очевидців.

Зараз на Тернопільщині перебуває велика кількість переселенців, котрі прибули самостійно чи були евакуйовані з місць проведення бойових дій.

Співробітники поліції готові в установленому порядку прийняти цих людей і задокументувати їхні покази, котрі стануть матеріалами кримінальних проваджень за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й усіх інших проявів збройної агресії з боку російської федерації.

Отже, якщо ви стали потерпілими або очевидцями злочинів, вчинених військовими росії, у тому числі маєте фото, відеозаписи чи інші докази, прохання сприяти правоохоронним органам у їх фіксації.

До слідчих поліції можна звертатися у територіальні підрозділи, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області або на лінію 102.

Документування воєнних злочинів займаються і органи прокуратури. Також інформацію самостійно можна подати, скориставшись загальнонаціональною платформою збору доказів злочинів рф за посиланням https://warcrimes.gov.ua/.

Правоохоронці звертаються до голів територіальних громад інформувати переселенців про такі можливості.