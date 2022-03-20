Будьте обережні: дзвінок від псевдопрацівника банку обійшовся жительці Тернопільського району у понад 27 тисяч гривень

З повідомленням про вчинення шахрайських дій до співробітників Тернопільського відділення поліції звернулася 47-річна жителька одного із сіл району. Невідома особа, дізнавшись реквізити її банківської картки, незаконного зняла звідти понад 27 000 гривень.

Як з’ясувалося, до потерпілої зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку, клієнткою якого вона є. Чоловік повідомив, що з банківською карткою жінки виникли деякі проблеми і він допоможе вирішити їх у телефонному режимі.

Відтак заявниця повірила та виконала усі вказівки псевдопрацівника банку: продиктувала дані своєї картки та цифри з смс-повідомлення, яке їй надійшло. У результаті таких маніпуляцій з її рахунку шахрай зняв усі кошти.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають: у жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківської картки. Не розголошуйте коди, які надходять вам із банку. Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою та у разі потреби встановіть ліміт для зняття коштів.

Якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.