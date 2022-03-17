За ухилення від мобілізації – кримінальна відповідальність

Інформацію про проведення незаконної діяльності, пов’язаної з валютними операціями, отримали працівники Тернопільського райуправління поліції. Виїхавши за вказаними адресами, поліцейські виявили “бізнесменів”. Після розмови з правоохоронцями порушники розійшлися, але за деякий час знову повернулися на свої “робочі місця”.

Повторні превентивні заходи провели й працівники поліції і саме в цей момент викрили трьох жителів Тернопільської територіальної громади, які пропонували перехожим валюту на обмін.

Під час перевірки документів стало відомо, що чоловіки, окрім незаконних валютних операцій ще й свідомо уникають мобілізації.

Їх усіх доправили до Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадуємо, що Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство».

Зміни торкнулися:

– частини 4 ст. 185 (Крадіжка), покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років);

- частини 4 ст. 186 (Грабіж), покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років),

- частини 4 ст. 187 (Розбій), покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна);

- частини 4 ст. 189 (Вимагання), покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- частини 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна), покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років).