Правоохоронці вкотре наголошують жителям області дотримуватися режиму «темряви»

З моменту введення на території України воєнного стану Тернопільською обласною воєнною адміністрацією запроваджено на території області режим темряви.

Даний режим починає діяти з 21 години. З цього моменту всі мешканці краю повинні вимкнути освітлення в своїх домівках. З боку органів місцевого самоврядування, то виключається освітлення доріг різного значення. Окрім цього, правоохоронці закликають всіх суб’єктів господарювання – власників магазинів, готелів, автозаправних станцій – після 21 години все зовнішнє освітлення має бути вимкнене й має діяти так званий «маскувальний режим».

Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, близько 10% містян ігнорують світломаскувальний режим. Він закликав громадян вимикати світло або закривати вікна як шторами, так й покривалами.

Не потрібно бути байдужим, за необхідності робіть зауваження й вашим сусідам, які порушують дану вимогу.

Дотримання світломаскувального режиму – це наша спільна безпека. Потрібно пам‘ятати, що разом ми сила.