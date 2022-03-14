Внесено зміни до порядку встановлення факту смерті людини під час воєнного стану

З 9 березня 2022 року змінено порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану.

Відтепер, якщо смерть людини була природньою, лікарські свідоцтва про смерть видають заклади охорони здоров’я за територіальним принципом без проведення судово-медичної експертизи.

Поліцейські виїжджають лише у випадку, якщо є видимі ознаки насильницької смерті, або підозра на насильницьку смерть, чи при виявленні неідентифікованого трупа.