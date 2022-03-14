Підозрюваних у вчиненні майнових злочинів судитимуть за законами воєнного стану

Нещодавно Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство». Відповідно до змін, такі правопорушення як крадіжка (ст.185 ККУ), грабіж (186 ККУ), розбій (187 ККУ), вимагання (189 ККУ) та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (191 ККУ) прирівняні до особливо тяжких злочинів, скоєних у період воєнного стану.

У Тернополі правоохоронці від 24 лютого задокументували чотири крадіжки. Об’єктами наживи зловмисників стали приватні крамниці, а один з підозрюваних спокусився на чужі велосипеди.

У період дії воєнного стану,незалежно від суми вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, оскільки прирівнюється до скоєння особливо тяжкого злочину.

До восьми років позбавлення волі загрожує жителю обласного центру, котрий спокусився на товарно-матеріальні цінності в одній з крамниць Тернополя. Сума завданих збитків – майже тисяча гривень. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК, відтак суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 93 000 гривень.

Правоохоронці закликають громадян бути правосвідомими, дотримуватися законодавства України та не вчиняти протиправні дії.