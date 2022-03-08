Оперативна лінія «102» приймає дзвінки жителів Тернопільщини та Херсонщини

З початком воєнного стану значно зросло навантаження на лінію «102». Щодоби до операторів надходить близько 800 повідомлень від громадян. Окрім того, наша область приймає дзвінки з Херсонщини.

Щодоби на лінії чергують 7 операторів. Вони опрацьовують усі повідомлення та скеровують відповідним службам для реагування. Наразі працівники лінії «102» обходяться своїми силами. Проте у разі ускладнення ситуації, в резерві є 29 волонтерів, які готові допомагати приймати повідомлення від громадян.

Поліцейські звертаються до людей із проханням телефонувати до екстрених служб тільки у випадках, коли дійсно необхідна допомога. Для перевірки повідомлень завжди залучаються значні людські та технічні ресурси спецслужб. І доки затрачаються сили і час, хтось може у цей момент дійсно потребувати реальної допомоги правоохоронців.

У випадку, якщо ви не можете дотелефонуватися на лінію 102, скористайтеся резервним телефоном: 067-673-6569.