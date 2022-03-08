Блокпости на Тернопільщині працюють у звичному режимі

Силовики та добровольці територіальної оборони, які несуть службу на блокпостах, закликають громадян зберігати спокій та бути терплячими.

Нагадуємо, на в’їзді та виїзді з нашої області на блокпостах облаштовані додаткові смуги, так звані «зелені коридори», для автомобілів, які везуть гуманітарний або інший важливий вантаж. За допомогою з координації руху такого транспорту можна телефонувати за номерами: 067-620-43-86, (0352) 27-15-77 (управління патрульної поліції в Тернопільській області).

Якщо ви стали свідком, що деякі автомобілі поза чергою намагаються об’їхати блокпости, поліцейські просять повідомляти про це на лінію 102 або на мобільний (067)-673-65-69. Керівництво ГУНП в області невідкладно реагуватиме на такі повідомлення.