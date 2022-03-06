Тернопільські блокпости працюють в звичному режимі

У суботу, 5 березня, в соцмережі з’явилося відео, як на одному із блокпостів в Черкаській області поліцейські пропускають поза чергою автомобілі «мажорів».

Якщо на території Тернопільщини будуть траплятися такі випадки, керівництво ГУНП в області невідкладно реагуватиме на них.

При виявлені таких ситуації громадяни можуть повідомляти за телефонами: 102, (067)-673-65-69.

Наразі блокпости на в’їздах/виїздах з населених пунктів Тернопільської області працюють в звичному режимі.

Поліцейські спільно з бійцями територіальної оборони проводять перевірки та пропускають автомобілі, аби вони без затримань їхали у потрібному їм напрямку. Зараз ми усі у однаковій ситуація, яка вимагає максимально толерантного ставлення та розуміння усіх запроваджених заходів безпеки.

Нагадуємо, що на блокпостах облаштовано додаткову смугу – «зелений коридор» для автомобілів, які везуть гуманітарний або інший важливий вантаж.

За допомогою з координації руху можна телефонувати за даними номерами: 067-620-43-86, (0352) 27-15-77 (Управління патрульної поліції в Тернопільській області).