До уваги мешканців області – зміни в організації руху транспортних засобів!

Тернопільські поліцейські нагадують громадянам, що в області змінено рух для проходження транспорту з важливим вантажем на блок-постах.

Кількість автомобілів з гуманітарною допомогою, які пересікають нашу область збільшується, саме тому для них створено так званий «зелений коридор»:

- на під’їзді до Тернополя транспортні засоби прямуватимуть в обхід Тернополя у напрямку Чистилівського перехрестя;

- біля ТРЦ «Подоляни» з виїздом на вулицю 15 квітня в обласному центрі у напрямку села Смиківці.

- від ТРЦ «Подоляни» до села Чернихівці, далі по об’їзній міста Збараж через село Скорики на Підволочиськ.

Додаткові смуги організовані на блок-посту, що у місті Зборів та у селищі Березовиця. Звідти автомобілі з важливими вантажами рухатимуться в бік Підволочиська.

За допомогою з координації руху, можна телефонувати за даними номерами: 067 620 43 86, (0352) 27-15-77.