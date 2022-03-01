Застосунок на телефоні допоможе розрізнити безпілотний літальний апарат від небесного тіла

Тернопільські поліцейські радять громадянам встановити на смартфони застосунок з допомогою якого можна відрізнити безпілотний літальний апарат від небесного тіла.

Дуже часто до поліцейських надходять повідомлення від людей про те, що в небі помічено дрон. Кількість таких звернень особливо збільшується у вечірній та нічний час.

Як запевняють фахівці астрономічної обсерваторії, під час спостереження за так званими підозрілими об’єктами з допомогою телескопа, з’ясувалося, що це небесні тіла – зірки, які, із зрозумілих причин, у нічному небі сяють яскравіше.

Мерехтіння небесних тіл створює зоровий обман, і чим ближче до горизонту знаходиться небесне тіло, тим візуальний обман сильніший. Також фахівці пояснили, що може здаватися, що зорі мерехтять різними кольорами – це теж візуальний обман.

Як перевірити, що рухається в небі?

Потрібно стати так, щоб бачити об’єкт, який знаходиться у небі, і спостерігати, чи не змінюється його відстань від якогось об’єкта на землі, наприклад, стовпа, будівлі тощо. Якщо об’єкт віддаляється, можна вважати, що це безпілотний літальний апарат.

Відрізнити літаючий об’єкт від зірок можна і за допомогою спеціальний застосунків у телефоні: Sky Map – для ОС Android -, star walk 2 – для ОС iPhone.

Шановні громадяни, якщо усі ваші перевірочні заходи свідчать, що у небі безпілотник, тоді негайно звертайтеся до поліції на лінію 102.

До слова, тернопільські силовики створили «антидронну» групу, яка займається виявленням та знешкодженням безпілотних літальних апаратів. Для цього у них є необхідні спеціальні засоби та фахівці.