Лінія “102″ перезавантажена та працює з перебоями!

Шановні мешканці Тернополя та області, звертаємося до вас з проханням на лінію “102″ із повідомленнями про дріб’язкові злочини чи правопорушення не телефонувати. Це завантажує як лінію, так і операторів.

У зв’язку з війною, оператори лінії “102″ Тернопільщини обслуговують ще й повідомлення, які надходять з Херсонської області.

Жителі Тернополя та краю можуть телефонувати на лінію “102″ або безпосередньо на номери місцевих відділів та відділень поліції. Ми робимо усе від нас можливе, щоб пришвидшити обробку повідомлень.

Список номерів:

Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70

Відділ поліції №1 (м. Бережани) – 03548-2-12-45

Відділення поліції №1 (м. Борщів) – 03541-2-12-45

Відділення поліції №2 (м. Бучач) – 03544-2-12-45

Відділення поліції №3 (м. Гусятин) – 03557-2-12-45

Відділення поліції №4 (м. Заліщики) – 03554-2-12-45

Відділення поліції №4 (м. Збараж) – 03550-2-12-45

Відділення поліції №2 (м. Зборів) – 03540-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) – 03547-2-12-45

Кременецький районний відділ поліції – 03546-2-19-36

Відділення поліції №2 (м. Ланівці) – 03549-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) – 03555-2-12-45

Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) – 03543-2-12-45

Відділення поліції №3 (м. Теребовля) – 03551-2-12-45

Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) – 43-61-00

Чорткiвський районний відділ поліції – 03552-2-12-45

Відділення поліції №1 (м.Шумськ) – 03558-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) – 03542-2-22-31

Дякуємо за розуміння!