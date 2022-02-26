Правохоронці закликають громадян подбати про безпеку своїх дітей

У зв’язку з веденням воєнного стану та можливою небезпекою для громадян, поліцейські просять не залишати своїх дітей без нагляду.

Необхідно залишатися в своїх домівках, а разі необхідно коли ви знаходитесь на вулицях краю, не випускати дітлахів з поля зору. Поспілкуйтесь з неповнолітніми щодо ситуації в країні,про те, що їм робити у разі виникнення надзвичайної ситуації війського характеру.

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Також, якщо ви помітили самотніх дітей на вулицях як міста, так й районів, підійдіть та запитайте, що трапилося й чому вони перебувають без супроводу батьків. Просимо вас не бути байдужими та основне – не панікувати.

Окрім цього вам слід проконтролювати з ким спілкуються ваші діти в соцмережах, аби вони не стали жертвами злочинів та через свою необізнаність ніяким чином не допомагали диверсантам вчиняти рідного роду провокативні дії.

Пам’ятайте разом ми сила, а діти – наше майбутнє.