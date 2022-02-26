Поліцейські звертаються до жителів області з проханням дотримуватися правил комендантської години: ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА

Нагадуємо на Тернопільщині від сьогодні, 26 лютого, запроваджено комендантську годину, яка діятиме з 22.00 до 06.00 год. Обмеження вводяться відповідно до наказу штабу оборони Тернопільської області.

Це означає: – заборону громадянам перебувати з 22.00 до 06.00 на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. -заборону руху власного транспорту.

За крайньої потреби пересуватися по населених пунктах під час комендантської години можуть, зокрема, працівники змін підприємств критичної інфраструктури. Вони зобов’язані мати при собі документи, що посвідчують особу та місце працевлаштування.

Наголошуємо, якщо людина в заборонений час – протягом комендантської години знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право перевірити у неї документи, які б давали право їй на таке перебування на вулиці чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину порушення комендантської години.

В разі потреби, комендантський патруль наділений правом проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян.

При навмисному опорі зі сторони зупиненої людини і відмови виконати законні вимоги комендантського патруля, до неї будуть застосовані превентивні заходи.

При встановленні правових підстав порушення режиму встановленої комендантської години, дану особу можуть затримати і доставити до відповідного пункту перевірки (військова комендатура, органу поліції).